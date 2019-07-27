الرئيس الأمريكى يطالب منظمة التجارة العالمية بتغيير تصنيف قطر و تركيا

طالب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، منظمة التجارة العالمية بتغيير تصنيفها لمجموعة من الدول الأعضاء، بينها الإمارات وقطر والكويت، مهددا باتخاذ إجراءات أحادية الجانب تجاهها حال عدم حدوث ذلك.

ووجه ترامب، فى مذكرة خاصة أصدرها اليوم الجمعة، ممثل الولايات المتحدة فى المنظمة، بالعمل على دفعها إلى إجراء إصلاح يخص الدول النامية.

ووفقاً لقناة روسيا اليوم الروسية ، فقد أوضح ترامب أن هذا الإصلاح يجب أن يهدف إلى منع الدول النامية "المعلنة من طرف واحد" من حصد "فوائد تجارية غير عادلة" تحصل عليها بسبب قواعد المنظمة.

وقال ترامب، فى الوثيقة، إن مجموعة من الأعضاء فى المنظمة، وهى قطر وتركيا والصين وهونج كونج وبروناى وماكاو وسنغافورة والمكسيك وكوريا الجنوبية، تصف نفسها بالنامية رغم أنها غنية.

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وتوعد الرئيس الأمريكى بأن بلاده، وفى حال عدم تحقيق منظمة التجارة العالمية "تقدما جوهريا" فى إجراء الإصلاح الخاص بهذا المجال فى غضون 90 يوما، ستوقف تعاملها مع تلك الدول المذكورة باعتبارها نامية، موضحا أن الولايات المتحدة لن تدعم أيا من هذه البلدان فى إطار منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وفى تغريدة نشرها، مساء اليوم الجمعة، على حسابه فى موقع "تويتر" عقب إصدار هذه المذكرة، قال ترامب إن "منظمة التجارة العالمية تتعرض للإفلاس بينما تزعم أغنى دول العالم أنها نامية من أجل الالتفاف على قواعد المنظمة والحصول على تعامل خاص"، وأضاف: "يكفي".

وتابع ترامب: "وجهت اليوم الممثل التجارى للولايات المتحدة لاتخاذ إجراء لوقف مخادعة تلك البلدان للنظام على حساب الولايات المتحدة".