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الأمن العراقى يعتقل متهم بالإرهاب شمال سامراء

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أفاد مصدر أمنى عراقى بمحافظة صلاح الدين، مساء الجمعة، بأن قوة أمنية اعتقلت متهمًا بالإرهاب شمالى قضاء سامراء.

وقال المصدر - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" - إن "قوة من اللواء 13 ألقت القبض على أحد المطلوبين للإرهاب، ورد اسمه ضمن قاعدة البيانات فى سيطرة الحويش شمال سامراء".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت المعتقل إلى مركز أمنى للتحقيق معه".

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