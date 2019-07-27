فالفيردى: مركز الظهير الأيسر يحتاج للتدعيم فى برشلونة

أوضح إرنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة الإسبانى، أن الصفقة الأهم التى يحتاجها البارسا هذا الصيف فى مركز الظهير الأيسر.

وتحدث فالفيردى فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة فيسيل كوبى اليابانى، اليوم: "نحاول حاليًا التعاقد مع ظهير أيسر، واجهنا مشاكل فى هذا المركز خلال الموسم الماضي؛ بسبب عدم وجود بديل لألبا".

وتابع المدير الفنى: "من الممكن أن ينضم لنا لاعب جديد بهذا المركز قريبًا، لكننا سنتواجد فى الميركاتو حتى اليوم الأخير".

وأكمل فالفيردى: "علينا أن نتحسن، لقد كنا نمر بلحظات رائعة فى الموسم الماضى، لكن يجب أن نكون أكثر فاعلية على المرمى وألا نفرط فى اللحظات الحاسمة".

وواصل فالفيردى تصريحاته بالحديث عن الثنائى أنطوان جريزمان وفرانكى دى يونج وقال: "هناك أشياء يجب عليهما أن يتحسنا فيها، وكل ذلك سيأتى مع الوقت، وأمامهما فرصة جديدة فى مواجهة فيسيل كوبى".

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه نظيره اليابانى فيسيل كوبى، فى بطولة كأس راكوتين، ضمن استعدادات الفريق الكتالونى للموسم الجديد.

