"جوجل" تصعد بوول ستريت لتغلق على مستويات قياسية

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 51.2 نقطة بما يعادل 0.19 بالمئة ليصل إلى 27192.18 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 22.19 نقطة أو 0.74بالمئة مسجلا 3025.86 نقطة، وتقدم ناسداك 91.67 نقطة أو 1.11بالمئة إلى 8330.21 نقطة.
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