"جوجل" تصعد بوول ستريت لتغلق على مستويات قياسية

دفعت نتائج قوية من ألفابت وستاربكس المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع إلى مستويات قياسية مرتفعة، مع دعم من بيانات تظهر تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي دون المتوقع في الربع الثاني من العام.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 51.2 نقطة بما يعادل 0.19 بالمئة ليصل إلى 27192.18 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 22.19 نقطة أو 0.74بالمئة مسجلا 3025.86 نقطة، وتقدم ناسداك 91.67 نقطة أو 1.11بالمئة إلى 8330.21 نقطة.