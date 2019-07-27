الزوراء يتوج باللقب 16 في كأس العراق

وقاد صفاء هادي الزوراء، صاحب الرقم القياسي بالتتويج بهذه المسابقة، إلى الفوز بإحرازه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 بضربة رأسية إثر كرة ركنية.
وأهدر الكهرباء الذي خاض المباراة النهائية لمسابقة الكأس للمرة الأولى في تاريخه، فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول عندما تلقى مهاجمه علاء محسن كرة على طبق من ذهب داخل المنطقة تابعها برأسه إلى جانب مرمى الزوراء الخالي.
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