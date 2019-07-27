شاهد بالفيديو : انسحاب للقوات السودانية من ثلاث مناطق باليمن…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مصدر عسكري إن القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي باليمن انسحبت من ثلاثة مواقع غربي البلاد دون إيضاح الأسباب، بحسب قناة روسيا اليوم .

ورغم أن الانسحاب السوداني ليس بدعا في الفترة الأخيرة، إذ انسحاب المغرب سابقا من التحالف، وقلصت مؤخرا القوات الإماراتية حضورها في بعض المناطق من اليمن.

وفي وقت سابق، نفى الناطق الرسمي للقوات المشتركة في الجيش اليمني في الساحل الغربي ”وضاح الدبيش ” انسحاب القوات السودانية من مناطق الساحل الغربي.

وأوضح ”وضاح الدبيش” في تصريح صحفي لصحف يمنية ان القوات السوادنية لم تنسحب ولكن قامت بإعادة انتشارها وهذا اجراء طبيعي لكل الجيوش في العالم.

