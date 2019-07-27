تفاصيل جديدة في قضية محاكمة نجم المريخ سيف تيري…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد مصدر مطلع أن الأخبار المُتداولة بشأن تحويل مهاجم المنتخب الوطني، والمريخ سيف تيري إلى سجن كوبر ليست صحيحة.
وقال المصدر إن إدارة سجن كوبر لم ترفض استلام مهاجم المريخ الموقوف لدي السلطات كما ورد لجهة أن الخطوة لا يمكن أن تحدث الا بأمر تحويل يصدر من مدير السجون بولاية الخرطوم وهو مالم يحدث بحسب قوله.
وأبان المصدر أن سيف تيري، موقوف بسجن أم درمان وهو في الانتظار إلى حين تقديمه للمحاكمه..
وبحسب المصادر تم تحديد الأول من أغسطس المرتقب لمحاكمة نجم المريخ بمحكمة الحاج يوسف.
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