- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أدان مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة المحاولة الانقلابية التي قادها رئيس الاركان وبعض قادة النظام البائد، في محاولة لإعادة السودان إلى مربع الشمولية، واشار إلى أخطاء وقع فيها المجلس العسكري بتقاعسه عن اعتقال رموز وقيادات النظام البائد الفاعلة والمجموعات التي قامت بنهب أموال الشعب السوداني، وملاحقة كل من أجرموا في حقه.
وحذر المهدي من محاولات بعض قوى التغيير خلق فتنة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، الأمر الذي سيمهد الطريق لعناصر النظام السابق للقيام بمحاولات انقلابية استناداً إلى ذلك، مما قد يقود البلد إلى حرب أهلية مدمرة تجهض مقاصد الثورة.
كانت هذه تفاصيل خبر مبارك الفاضل يدين المحاولة الإنقلابية الاخيرة…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.