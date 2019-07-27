مبارك الفاضل يدين المحاولة الإنقلابية الاخيرة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدان مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة المحاولة الانقلابية التي قادها رئيس الاركان وبعض قادة النظام البائد، في محاولة لإعادة السودان إلى مربع الشمولية، واشار إلى أخطاء وقع فيها المجلس العسكري بتقاعسه عن اعتقال رموز وقيادات النظام البائد الفاعلة والمجموعات التي قامت بنهب أموال الشعب السوداني، وملاحقة كل من أجرموا في حقه.

وحذر المهدي من محاولات بعض قوى التغيير خلق فتنة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، الأمر الذي سيمهد الطريق لعناصر النظام السابق للقيام بمحاولات انقلابية استناداً إلى ذلك، مما قد يقود البلد إلى حرب أهلية مدمرة تجهض مقاصد الثورة.