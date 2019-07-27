مجدي عكاشة: تم تأجيل المفاوضات مع العسكري على الوثيقة الدستورية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن القيادي بقوى الحرية مجدي عكاشة تأجيل المفاوضات على الوثيقة الدستورية – الإطار الحاكم للفترة الانتقالية- إلى أجل غير مسمى بعد أن أعلنت الوساطة الأفريقية في السودان السبت موعدًا لانطلاقة المفاوضات.

وقال عكاشة : إنّ تأجيل التفاوض على ”الدستورية“ مع المجلس العسكري، السبت، جاء لإتاحة الفرصة لمزيد من التشاور حول الوثيقة وضم مقترحات ”الجبهة الثورية“ إلى الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية.

وأضاف أن ”نتائج المباحثات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي جرت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليومين الماضيين، تحتاج إلى تضمينها في الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية“. المادة السابقة قوى الحرية والتغيير : منح رئيس الوزراء استنثاء بتعيين مقعدين من ذوي الانتماء السياسي المقالة القادمة قوى الحرية: تمت إزالة بند الحصانة في الإعلان الدستوري…

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