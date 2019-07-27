خبير إقتصادي يدعو المركزي لدعم البنوك والمصارف

الخليج 365 : دعا الخبير الاقتصادي المعروف د. هيثم محمد فتحي إلى أهمية دعم بنك السودان المركزي للمصارف السودانية لمقابلة متطلبات المرحلة القادمة. وقال هيثم في تصريح بحسب سونا إن المرحلة القادمة تتطلب تبني المركزي سياسة اقتصادية توسعية مرنة تلبي احتياجات المستثمرين لاستقطاب مزيد من النقد الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاقتصادية في البلاد وذلك بسن قوانين جاذبة للاستثمار مع تشجيع الانفتاح على الاقتصاديات الأخرى، مطالبا القائمين على أمر الإدارة الاقتصادية في البلاد بتوجيه النشاط الاستثماري خلال المرحلة القادمة وفقا لأولويات الدولة مع وقف الحرب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وفقا لرؤية توازن بين الإنتاج والاستهلاك في الاقتصاد الكلي. المادة السابقة تاريخ لن يُهمله التاريخ.. بقلم د. محيي الدين عميمور المقالة القادمة الأعلاف والترحيل يقفزان بأسعار الحليب السائل

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