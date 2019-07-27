ويدعي أتلتيكو مدريد أن برشلونة كان قد توصل إلى اتفاق مع غريزمان قبل انخفاض قيمة البند الجزائي في عقده، من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.
وقال مارين في حديث مع "إي إس بي إن": "تقدمنا بشكوى لدى الليغا والاتحاد الإسباني، لكننا لن نعمل على الحصول على فرق المبلغ، نحن الآن نقوم بمحادثات مع الخدمات القانونية لأننا لا نريد خلق ضرر غير مرغوب به بين الناديين والدعوة ستستمر".
وأضاف المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد: "عندما يكون هناك قرار، سنصرح عن اختيارنا بالذهاب إلى العدالة أم لا، أنا أعلم بوجود أدلة لأنني أملكها".
كانت هذه تفاصيل خبر المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد: لدي أدلة ضد برشلونة في قضية غريزمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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