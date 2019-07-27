ترامب: لا يوجد سبب لأن نتشاجر مع روسيا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عدم وجود أسباب تبرر المواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وفي حديث صحفي في البيت الأبيض، انتقد ترامب بشدة تمسك الحزب الديمقراطي بإبقاء حالة المواجهة بينه وبين الجمهوريين، بما في ذلك عبر تضخيم "التهديد الروسي".

وقال الرئيس الأمريكي، متحدثا عن الديمقراطيين: "أصبحوا أضحوكة أمام أعين العالم. لكن ذلك، للأسف، أمر سيئ جدا بالنسبة لبلادنا. وهو أمر سيئ بالنسبة لعلاقاتنا مع دول أخرى، ومنها روسيا. لا توجد أسباب لأن نتشاجر مع روسيا. ولا أسباب لأن نتشاجر مع دول أخرى".