بوريس جونسون وترامب يناقشان هاتفيا التوترات الحالية مع إيران

ذكر متحدث باسم رئاسة الوزراء فى بريطانيا، فى بيان اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحثا التوتر الأخير مع إيران وحاجة البلدين للعمل معا فى القضية.

ونقل البيان عن الزعيمين قولهما إنهما سيلتقيان فى قمة مجموعة الدول السبع فى فرنسا فى أغسطس آب المقبل.