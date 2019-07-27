قوى الحرية والتغيير : منح رئيس الوزراء استنثاء بتعيين مقعدين من ذوي الانتماء السياسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت قوي الحرية والتغيير عن منح رئيس الحكومة الانتقالية استثناء بتعيين شخصين من المنتمين سياسياً ضمن حكومته حال رأي ذلك، فيما شددت قوى التغيير علي تعيين كل طاقم الحكومة من الكفاءات المهنية.

وأوضح القيادي بتجمع المهنيين د.أمجد فريد عضو في ندوة بمدينة العيلفون مساء اليوم “الجمعة” أن من حق رئيس مجلس الوزراء تعيين شخصين إذا ما رأي فيهما الكفاءة، وأضاف “هذا الاستثناء تم من قبل قوي الحرية والتغيير لرئيس الحكومة”، وجدد فريد رفضهم القاطع لاي محاصصة سياسية في تعيين الحكومة الانتقالية، وأضاف “هذه المرة لن يتم تشكيل الحكومة وفقا لمنهج حكومات الرئيس المخلوع البشير”، وأشار إلى أن الانقاذ كانت تعمل علي التعيين وفقا للترضيات السياسية، وقطع بأن عدد طاقم الحكومة لن يتجاوز العشرين وزيراً فقط.