تاريخ لن يُهمله التاريخ.. بقلم د. محيي الدين عميمور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لست أدري كم مثقفا من بين الملايين العربية مَن توقف لحظات عند تاريخ 23 يوليو الذي مرّ بنا، أو مررنا به، منذ أيام.

كان تغيير نظام الحكم في مصر ذلك الصيف من عام 1952 زلزالا أصاب المنطقة العربية والقارة الإفريقية وامتد أثره إلى بقية العالم الذي كان يعيش آنذاك نتائج وتداعيات الحرب العالمية الثانية، حيث برز قطبان شكّل الصراع بينهما وضعية استقطاب فَرضت على الضعفاء، وفي المقدمة منطقة الوطن العربي، الاحتماء بالغرب من “الغول” الذي أصبح القوة النووية الثانية بجانب الولايات المتحدة، التي راحت تستعد لوراثة القارة الأوربية العجوز في المناطق الحيوية من العالم، بينما سيطر الاتحاد السوفيتي على نصف أوربا ووضعها داخل ما أسماه ونستون تشرشل “الستار الحديدي”.

وأنا ممن يرون أن 23 يوليو كان نقلة نوعية في مسيرة الوطن العربي، بحيث أصبح يؤرخ به لما قبله ولما بعده.

حمل التغيير المصري في نظام الحكم اسم الثورة باقتراح من طه حسين، حيث رأى أنه انتقل بمصر خطوات هامة بعيدا عن نظام إقطاعي بشع تناول بعض جوانبه توفيق الحكيم في “يوميات نائب في الأرياف”، حتى ولو كان من المعنيين الأوائل به من يتعاملون معه وكأنه عورة أو خطيئة.

ولا جدال في أن عبد الناصر لم يكن ديموقراطيا بالمواصفات الغربية التي يتشدق بها سياسيو النوادي والكافيتيريات الراقية، ولعله كان أقرب إلى الدكتاتورية طبقا للمواصفات الرومانية القديمة، لكن المؤكد أنه، وبشهادة أحد رفاقه وهو أحمد حمروش، وقع فريسة لتحكم جهاز المخابرات من جهة، ولعلي أضيف .. ولتحكيم عواطف الصداقة مع عبد الحكيم عامر من جهة أخرى.

ولقد قرأت لمن راح يتهم قيادة يوليو، مثلا، بأنها أضاعت السودان من مصر، متجاهلا أن الاستجابة لإرادة الشعب السوداني لحقه في تقرير مصيره دعّم الوجود المصري السياسي في السودان وأعطى لمصر تألق احترام إرادة الشعوب.

وكثيرون يحبون المقارنة بين الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس الجزائري هواري بو مدين من منطلق أن كلا منهما أزاح الرئيس الذي سبقه وتولى الحكم مكانه بانقلاب سلمي هادئ، وهي مقارنة فيها بعض الصدق والكثير من البلاغيات.

فالرئيس محمد نجيب كان واحدا من القيادات البارزة في الجيش المصري وجرح ثلاث مرات في حرب فلسطين، لكنه كان بعيدا عن التنظيمات السياسية والتوجهات العقائدية داخل إطار القوات المسلحة، إلى أن تم ترشيحه من قبل من أصبحوا يُسمّون “الضباط الأحرار” رئيسا لنادي الضباط في مواجهة لمرشح القصر الملكي الجنرال حسين سرّي عامر.

وإثر تهرب كل من اللواء صادق واللواء عزيز المصري من ترأس الحركة الانقلابية التي كان الشباب يعدّون لها فرض اختيار اللواء نجيب نفسه لقيادة ما سُمّي في البداية “حركة الجيش”.

وكانت مجموعة الضباط الأحرار تنشط تحت رئاسة المقدم جمال عبد الناصر، وتعد لتغيير نظام الحكم الذي تم، بعد تغيير التاريخ لضرورات متباينة، في فجر 23 يوليو، وهنا عرف العالم اللواء نجيب الذي سحر الجميع بابتسامته وبوقاره.

لكن نجيب أراد أن يتجاوز قيادة الضباط الأحرار، ووجد في حركة الإخوان المسلمين نصيرا مؤكدا، وراح شبابها يدعون علانية لنصرته ضد عبد الناصر، خصوصا بعد أن وقع “البكباشي” اتفاقية جلاء الجيش البريطاني عن منطقة السويس، وهو ما أكسبه شعبية كبرى.

وتحدث محاولة اغتيال عبد الناصر التي قام بها أحد المنتسبين إلى حركة الإخوان المسلمين، وبرغم أنه لم يثبت أن قيادة الحركة ضالعة في المحاولة فقد استغلت المخابرات العملية للتخلص نهائيا من وجود الإخوان كقوة سياسية، وهنا ارتكب النظام خطيئة سياسية، حيث لم يقتصر على إعدام المتهم بمحاولة الاغتيال، بل أعدم إلى جانبه خمسة من بينهم القانوني عبد القادر عودة والشيخ فرغلي، وهكذا دفع اليمين الثمن الغالي بعد أن دفعه اليسار في بداية الثورة بإعدام خميس والبقري، اللذين اتهما بإثارة العصيان في منطق كفر الدوار.

أما الرئيس أحمد بن بله فقد عرفته الحرب العالمية الثانية مقاتلا في الجبهة الإيطالية تحت العلم الفرنسي الذي كان مجندا في صفوفه، وانضم بعد انتهاء الحرب لحزب الشعب الجزائري، ليصبح الرئيس الثالث (بعد محمد بلوزداد وحسين آيت أحمد) للمنظمة الخاصة، التي كانت الذراع السرّي للحزب، وكان بن بله أحد ثلاثة اجتمعوا في 1953 لتحضير الثورة الجزائرية (والاثنان الآخران هما علي مهساس ومحمد بو ضياف).

وكان بن بله هو نفسه “مزياني مسعود” الذي ذهب إلى القاهرة ليضمن دعم مصر والوطن العربي للثورة التي ستنطلق في أول نوفمبر 1954.

في ذلك الوقت كان العقيد هواري بو مدين قد أمسك بزمام جيش التحرير الوطني، وكان يرى أن الثورة التحريرية قد قطعت طريق اللا عودة، وأن المرحلة أصبحت تتطلب تنظيم جيش التحرير ليكون العمود الفقري للدولة المستقلة، وذلك لإفشال عملية “القوات المحلية” التي أنشأتها فرنسا لتكون هي جيش المستقبل بعد التمكن من تسريح جيش التحرير والتخلص من قياداته، وذلك بالتنسيق مع الحكومة المؤقتة التي وقعت اتفاقية وقف إطلاق النار في إيفيان في مارس 1962.

آنذاك، كان “الأحرار الخمسة” معتقلين عند السلطات الفرنسية، ولكن المجلس الوطني للثورة كان قد عينهم غيابيا في الحكومة المؤقتة، وهنا أرسل بو مدين أحد المقربين منه وهو الرائد عبد القادر (عبد العزيز بو تفليقة) ليضع نفسه وقوات جيش التحرير تحت تصرف محمد بو ضياف، الذي طُلب منه أن يقود المرحلة القادمة، بعد الصراع الذي حدث بين الجيش والحكومة المؤقتة.

وخشيَ بو ضياف أن يكون رهينة عند العسكريين، فرفض العرض الذي لم يُرحب به حسين آيت أحمد، لكن أحمد بن بله التقط اليد الممتدة، وأدرك أن التحالف بين السياسيين والعسكريين هو طريق السلامة بالنسبة للاستقلال الوليد، وهو ما حدث بالضبط، وتناقض معه فيما بعد كل من بو ضياف وآيت أحمد.

كان السياسيون يضمون، إلى جانب بن بله، كلا من عباس فرحات (الرئيس الأول للحكومة المؤقتة) والذي أسندت له رئاسة المجلس التأسيسي، ومحمد خيضر (ثالث الوفد الخارجي خلال الثورة) والذي تولى قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، الذي رُئي أن يكون، مرحليا، هو الحزب الوحيد بحكم نجاحه في قيادة الثورة نحو النصر، وكان هناك آخرون من بينهم أحمد توفيق المدني (ممثل الثورة في المشرق بعد 22 أكتوبر 1956)

كان بن بله قد قضى المرحلة من أكتوبر 1956 إلى مارس 1962 داخل السجون الفرنسية، ولم يستطع بالتالي أن يواكب حركة الثورة وتغير القيادات التي حلت محل من استشهدوا من الروّاد، في حين كان بو مدين، والذي أصبح وزيرا للدفاع، يتابع كل صغيرة وكبيرة خلال سنوات الثورة.

وكان من الطبيعي، إنسانيا، أن يحس الرئيس بن بله بنوع من العزلة، وتكفلت بطانة السوء بإقناعه أنه سيكون مجرد رئيسٍ “واجهة” (يملك ولا يحكم) إذا لم يتمكن من وضع أنصاره حيث يتموقع من لا يشاركونه وجهة نظره، وذلك بجانب أسبقية الأسبقيات وهي تقليم أظافر وزير الدفاع.

وبدأ الأمر بالتناقض مع فرحات عباس الذي اضطر للاستقالة، وتلاه محمد خيضر، وحدثت مأساة إعدام محمد شعباني التي كان وزير الدفاع مكتوف اليدين أمامها بحكم تعقيد الأوضاع.

وجاء دور بو مدين، فدُفع أنصاره للاستقالة واحدا بعد الآخر، بدءا بأحمد مدغري (وزارة الداخلية) وقايد أحمد (السياحة) وشريف بلقاسم (الإعلام) وتم التضييق على آخرين مثل السفير على كافي (قائد الولاية الثانية) ثم بدأ الرئيس يستعد للتخلص من بو تفليقة، لكنه ارتكب خطأ جوهريا كان هو السبب الرئيسي في الإطاحة به، وهو تكوين ميليشيات عسكرية عهد بها إلى محمود قنز.

وأدرك بو مدين أن وجود قوات مسلحة بموازاة الجيش الوطني قد تكون طريقا نحو صراعات مسلحة معناها بكل بساطة : الحرب الأهلية.

ويتم عزل بن بله في 19 يونيو 1965، كما عُزل محمد نجيب على مرحلتين في منتصف الخمسينيات.

وهنا يأتي فرق جوهري في التعامل مع الرئيسين.

فقد أهين نجيب، وهو بملابسه العسكرية، من قبل بعض الضباط الصغار، رتبة وشأنا وخلقا، ووضع في فيللا نائية كانت ملكا لحرم الزعيم المصري مصطفى النحاس باشا، وعرف فيما بعد أنه كان في وضعية بائسة.

أما بالنسبة لبن بله، فقد تم التحفظ عليه بكل حرص، خصوصا عندما أرسل عبد الناصر رفيقه الجنرال عامر “ليطمئن” على وضعية الرئيس المعزول، وقيل يوما أنه عرض أن تستضيف !! مصر بن بله، وكان رفض الجزائر سببا في نفور بين القيادتين، لم يمكن التخلص من آثاره إلا بعد الوقفة الجزائرية إلى جانب مصر في 1967.

وكان من المواقف التي كان يخشاها الجانب الجزائري هو محاولة اختطاف بن بله من قبل الكوبيين واستغلاله أو المساومة به بشكل أو بآخر، حيث كان كاسترو قد تصرف إعلاميا بما يوحي أنه رأى فيما حدث بالجزائر شيئا يشبه انقلابات أمريكا اللاتينية.

وتذكر الجميع اختطاف موسوليني خلال الحرب العالمية الثانية.

وبمجرد الاطمئنان في الجزائر إلى أن كل شيئ هو تحت السيطرة، وُضع بن بله تحت الإقامة الجبرية في فيللا كبيرة تقع على الطريق بين العاصمة والبليدة، وتحمل اسم صاحبها الفرنسي السابق، فيللا “هولدن”.

وأنا ممن يعتقدون أن سجْن بن بله (ومجرد منعه من الخروج هو سجْن لا يحتمل أي فلسفة) كان مصدر ألم دائم لبو مدين، وعُرف فيما بعد أنه كان يخضع لضغوط هائلة من بعض رفاقه حتى لا يُفرَج عن الرئيس السابق، وهكذا قرر، لضمان الانسجام في السلطة، أن يكون الإفراج عنه بقرار جماعي من مجلس الثورة في أول اجتماع لمؤتمر الحزب، والغريب أن هذا تم بعد وفاته وعلى يد الرئيس الشاذلي بن جديد.

وأتذكر أنني كنت يوما في زيارة للرئيس بن بله في القصر الصغير الذي وُضع تحت تصرفه في “حيدرة”، وقلت له بحضور الرفيق عبد العزيز بلخادم (رئيس الحكومة الأسبق) إن هناك أمرا أحب، للأمانة وللتاريخ، أن تعرفه، فقد قضيت نحو ثمان سنوات إلى جانب الرئيس بو مدين، ولم أسمعه يوما يذكرك بأي تعبير سيئ.

ويردّ الرئيس بن بله، بعظمة الثائر الجزائري : سي بو مدين إنسان وطني (والذين يعرفون الجزائر يدركون معنى وجود الحرفين …”سي”)

ورويت القصة للرفيق العقيد عبد الواحد، الذي كان يوما من أفراد الحراسة في فيللا هولدن، فقال لي إن التعليمات كانت أن يقوم بحراسة بن بله ضباط من مستوًى عالٍ وليس مجرد جنود، ويجب أن يتم اختيارهم من بين هواة كرة القدم، للمساهمة في التفريج عن الرئيس المعتقل الذي كان معروفا بحبه للكرة.

وبعد.

هذه ذكريات أثارتها ذكرى 23 يوليو، ولقد تابعت تعليقات مضحكة إلى درجة البكاء لمن راح يتهم قيادة يوليو، مثلا، بأنها أضاعت السودان، متجاهلا أن الاستجابة لإرادة الشعب السوداني لحقه في تقرير مصيره دعّم الوجود المصري السياسي في السودان، وأعطى لمصر تألق احترام إرادة الشعوب.

ولا جدال في أن عبد الناصر لم يكن ديموقراطيا بالمواصفات الغربية التي يتشدق بها سياسيو النوادي والكافيتيريات الراقية، ولعله كان أقرب إلى الدكتاتورية طبقا للمواصفات الرومانية القديمة، لكن المؤكد أنه، وبشهادة أحد رفاقه وهو أحمد حمروش، وقع فريسة لتحكم جهاز المخابرات من جهة، ولعلي أضيف .. ولتحكيم عواطف الصداقة مع عبد الحكيم عامر من جهة أخرى.

لكن من الجحود التركيز على سلبيات حكمه، بدون إنكار أنه يتحمل مسؤوليتها الأولى لأنه الرئيس، بل إن بعض ما قرأته يثير القرف والاشمئزاز.

والمؤكد أن فقدان الوطن العربي لرجال من أمثال عبد الناصر وبو مدين والملك فيصل وياسر عرفات، وقيادات أخرى كالملك محمد الخامس والأمير الخطابي والرئيس سوار الذهب والشيخ زايد بل وصدام حسين، كان انهيارا لأهم مقومات الصلابة العربية تجاه الهجمة الصليبية الصهيونية.

ولن أدخل في تفاصيل كثيرة سبق أن تناولتها، غير أنني كنت أرى أن مواصلة الهجوم على جمال عبد الناصر ونظام 1952 هو خطأ لا مبرر له، لمجرد أنه يحرم المعارضة من تعاطف قطاعات هائلة في الوطن العربي، وفي مصر على وجه التحديد، كانت تحترم في الرئيس المصري وطنيته وعروبته وفهمه للإسلام وتفهمه لمعادلات القوة، وبحيث نجد أن خصوم عبد الناصر آنذاك هم حلفاء العدوّ الصهيوني اليوم.

وأتذكر أنني قلت لبعض من التقيتهم يوما على هامش ندوة فكرية في الدوحة: أنتم أقرب لعبد الناصر من معظم من يرتزقون اليوم من اسمه، ويكفي أن يسمع منكم الجميع مقولة بسيطة تقول عنه: هذا الرجل كان من أبنائنا، ولقد أساء لنا كثيرا، ولكنه يظل قائدا وطنيا لن نسمح لأعداء الأمة بالتطاول عليه.

لكن ما حدث كان عكس ذلك على طول الخط، وأصبح الخطاب السياسي إدانة لثورة يوليو ولقائدها، وانجر ذلك بالضرورة إلى إدانة القوات المسلحة بأسرها، وارتفع الهتافات المنددة بحكم العسكر، مع تناسى المسؤول الأول وهو أجهزة المخابرات، التي تستعمل القوات المسلحة كعصا.

وأصل إلى الحاضر لألاحظ بأن ذلك الحكم أصبح يُطبّق على الجزائر الحالية التي استرجع فيها الشعب مؤسسته العسكرية من براثن جهاز كان يتحكم فيها لمصلحة رؤوس الفساد السياسي والمالي، وتصور بعض أصحاب النوايا الطيبة من الرافضين، عن حق، لحُكم العسكر، أن من يزرعون الشارع الجزائري بشعارات “دولة مدنية لا عسكرية” هم خصوم للجماهير الثائرة على الفساد، وهم الذين كانوا سندا للدولة العسكرية التي كان على رأسها، عمليا، وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، وتتحمل قسطا كبيرا من مسؤولية العشرية الدموية، والتي كان من أول ما ارتكبته تجميد قانون تعميم اللغة العربية.

وهنا يفهم الكثيرون أن فتور التجمعات الشعبية عبر معظم ولايات الوطن، وباستثناء وسط العاصمة الجزائرية الذي يُؤتي له بمتظاهرين من ولايات متجاورة، لا تعني فتورا في التجنيد الشعبي التلقائي ضد الفساد السياسي والمالي، فهدا أثبته الاستقبال الحماسي الهائل لفريق الكرة الجزائري، والذي لم ترتفع فيه، عبر التراب الوطني كله، إلا الراية الوطنية وإلا هتافات الاعتزاز بالفريق بكل مكوناته.

ويتأكد أن الفتور الظاهر هو موقف يقول ببساطة لمن يرفعون شعارات معينة أو رايات دخيلة : لستم منا ولسنا منكم.