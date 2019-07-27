الفيفا يعلن موعد مونديال الأندية بقطر وجدول المباريات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة أن كأس العالم للأندية المقرر إقامته في قطر سيقام بين 11 و21 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكان الفيفا منح في يونيو/حزيران الماضي قطر شرف استضافة نسختي 2019 و2020 بمشاركة سبعة أندية، تمهيدا لاستضافتها أول مونديال في الشرق الأوسط عام 2022.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن موعد انطلاق وختام البطولة أكده مجلس الاتحاد الدولي الخميس، وأن “البطولة ستتضمن ثماني مباريات، وتحدد القرعة هوية طرفي الدور الثاني ونصف النهائي بمقر الفيفا في زيوريخ في 16 سبتمبر/أيلول المقبل”.

وضمنت ثلاثة أندية مشاركتها حتى الآن، هي: ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وهيانغان سبورت من كاليدونيا الجديدة بطل أوقيانيا، وسينضم إليها أبطال أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن “ممثل قطر يتوقف على نتائج دوري أبطال آسيا؛ فإذا توّج فريق قطري سيتأهل مباشرة إلى الدور الثاني لكأس العالم للأندية قطر 2019، في حين يخوض وصيف بطل آسيا المباراة الافتتاحية ضد هيانغان سبورت. وإذا لم يتوج فريق قطري، يخوض السد بطل الدوري القطري المباراة الافتتاحية ضد هيانغان سبورت في 11 ديسمبر/كانون الأول”.

ويخوض الفائز من المباراة الافتتاحية مع ممثلي آسيا وأفريقيا وكونكاكاف مباراتي الدور الثاني، والفائزان يتأهلان لمواجهة بطلي أميركا الجنوبية وأوروبا في نصف النهائي.

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وأضاف فيفا أنه سيتم الإعلان عن الملاعب المضيفة للبطولة وجداولها في الوقت المناسب.

وكان مجلس الفيفا قرر في مارس/آذار الماضي توسيع البطولة، لتشمل 24 فريقا اعتبارا من عام 2021 بدل الصيغة الحالية، على أن تقام كل أربع سنوات وليس كل عام كما هي الحال في الوقت الحالي.

لكن النسختين المقبلتين ستكونان بمثابة اختبارات قيمة للفترة التي تسبق مونديال 2022، لأن توقيتيهما يتوافقان مع النسخة المقبلة من كأس العالم، مما يسمح للاختبار في ظل ظروف مناخية مماثلة.

وأكدت رابطة الأندية الأوروبية أنها لن تشارك في مونديال الأندية في حال رفع عدد المشاركين إلى 24 اعتبارا من عام 2021.

وأكدت الرابطة -التي تمثل 232 ناديا أوروبيا ويرأسها الإيطالي أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس في رسالة وجهتها لإنفانتينو (رئيس الفيفا)- “رفضها القاطع للمصادقة على توسيع كأس العالم للأندية”.

وستقام نسخة تجريبية بين 17 يونيو/حزيران والرابع من يوليو/تموز 2021، تجمع بين ثمانية أندية أوروبية (في وقت أراد الاتحاد الأوروبي وفيفا رفع العدد إلى 12) وستة أندية من أميركا الجنوبية. وتشارك كل من أفريقيا وآسيا والكونكاكاف بثلاثة أندية لكل منها، على أن تمثل أوقيانيا بفريق واحد.

يذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني توّج بلقب النسخ الثلاث الأخيرة بصفته بطلا لأوروبا، وكان الفوز في النسخة الأخيرة على حساب العين الإماراتي 4-1.