التحالف الدولي: مقتل أكثر من 1300 مدني خلال العملية ضد “داعش”

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عن مقتل أكثر من 1300 مدني، خلال عملياته العسكرية ضد تنظيم “داعش” في سوريا والعراق منذ عام 2014.
وجاء في التقرير الشهري للتحالف، الصادر اليوم الجمعة، أن التحالف نفذ منذ أغسطس عام 2014 وحتى نهاية يونيو 2019، ما مجموعه 34 ألفا و514 غارة جوية.
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