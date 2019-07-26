وأوضح "إبراهيم"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أن تخفيض سعر الفائدة؛ ينشط الاستثمار، يخلف فرص عمل، يزيد الإنتاج، يزيد الصادرات، ويقلل الواردات، والعديد من الأمور الأخرى.
وأكد أنه يجب أن تتسم السياسات النقدية بنوع من الاستقرار، لافتًا إلى أن تخفيض سعر الفائدة له أضرار عديدة إذا لم يتم على أسس سليمة، موضحًا أن السياسات النقدية في تركيا غير مستقرة وهو ما يقلل فرص الاستثمار هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر أستاذ تمويل: السياسات النقدية في تركيا غير مستقرة وهو ما يقلل فرص الاستثمار هناك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.