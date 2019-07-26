المريخ يطلب مواجهة الند التقليدي الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : في تطور مفاجئ، دفع الجهاز الاداري لفريق الكرة الأول بنادي المريخ بطلب إلى نده التقليدي “الهلال” لأداء مباراة اعدادية في غضون الايام القادمة. وينفذ فريقا الهلال والمريخ برنامجاً تحضيراً بالعاصمة الخرطوم استعداداً لأولي المواجهات في البطولة الأفريقية اغسطس القادم. وقال مدير الكرة بالمريخ لـ (باج نيوز) إنهم طالبوا بمواجهة الهلال ودياً لحسابات تتعلق برفع الجاهزية الفنية والبدنية للفرقة الحمراء، ولتقوية البرنامج الاعدادي الخاص بالفريق . وأضاف اكرم خيري أن طلبهم لم ينظر إلى حسابات الربح والخسارة لجهة أنهم يبحثون عن الفائدة الفنية في في المقام الأول. وشدد مدير الكرة على أن الجهاز الفني للفريق بقيادة إبراهيم حسين “إبراهومة” هو الذي طلب التجربة بشكل جاد بحثاً عن الاستفادة من السلبيات وتجهيز الفريق بصورة مثالية للاستحقاقات القادمة . وأوضح أكرم خيري أنهم تحدثوا مع بعض المسؤولين بالهلال واقترحوا عدة سيناريوهات للمباراة حال الموافقة عليها من بينها إقامتها من دون جماهير بحثاً عن الكسب الفني في المقام الأول. وقال خيري إنهم في إنتظار رد مسؤولي الهلال علي طلبهم وأكد أنه في حال الموافقة ستقام المباراة في غضون الايام القادمة، وحال عدم الرد فإن برنامج المريخ سيستمر بأداء العديد من التجارب الأخري. المادة السابقة إيران: رئيس الطاقة الذرية يعلن بدأ تشييد المحطة النووية الثانية المقالة القادمة الفيفا يعلن موعد مونديال الأندية بقطر وجدول المباريات

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