الحركة الوطنية لجنوب السودان تؤكد تماسكها تحت قيادة كوستيلو قرنق

أكدت قيادة الحركة الوطنية لجنوب السودان، الموقعة على اتفاقية السلام المنشطة، وحدة صفها وتماسكها تحت قيادة رئيسها وقائدها العام، كوستيلو قرنق رينج، ونوهت مكتبها التنفيذي وعضويتها باستمرار اجتماعاتها التنظيمية والتدابير الخاصة بالقرارات الخاصة بالتنظيم .

وحذّر الناطق الرسمي باسم الحركة، استيفن لوال نقور، بأن المكتب التنفيذي للحركة يتابع عن كثب الأسلوب الإجرامي من بعض ضعاف الأنفس الذين يستخدمون شعار وختم الحركة الوطنية ويصدرون بيانات واتهامات وأقاويل عقيمة ومفبركة لا أساس لها من الصحة.

وسخر لوال من الذين يروجون بأن رئيس الحركة الوطنية لجنوب السودان متحفظ على عملية السلام المنشطة الجاري تنفيذها الآن ويكررونها باستمرار دون خجل، وأكد أن رئيس الحركة الوطنية لجنوب السودان، كوستيلو ملتزم التزاماً كاملاً بتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة نصاً وروحاً، وأنه أرسل وفداً من الحركة إلى جوبا برئاسة نائبه وممثله حسين عبدالباقي أكول،

من أجل متابعة الخطوات الإجرائية المكملة لتنفيذ الاتفاقية المنشطة.

وقال لوال إن الدعوة لقيام المؤتمر العام، تتم بقرار من الرئيس والقائد العام للحركة الوطنية والجيش الوطني لجنوب السودان، مؤكداً أن رئيس هيئة أركان الجيش لا يملك حق الدعوة لإقامة المؤتمر العام للحركة وفقاً للدستور، وذكر أن فصل رئيس هيئة الأركان السابق الجنرال أقانج عبدالباقي أكول من منصبه، تم بموجب الدستور المؤقت للجيش الوطني.