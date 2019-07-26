إدارة الكوارث: الفيضانات تقتل أكثر من 200 شخصاً في الهند

قتل 207 أشخاص وتضرر أكثر من 10 ملايين شخص جراء فيضانات اجتاحت ولايتي (بيهار) و(آسام) في الهند.

وقالت إدارة الكوارث الحكومية في ولاية (بيهار) شمالي البلاد في بيان نقلته وكالة (برس ترست اوف انديا) اليوم الجمعة إن عدد الوفيات جراء الفيضانات التي ضربت 13 مقاطعة من الولاية بلغ 127 شخصا فيما اثرت الفيضانات في حياة نحو ثمانية ملايين شخص معظمهم في مقاطعتي (سيتامارهي) و(مادهوباني) الأكثر تضررا.

من جهتها كشفت ولاية (آسام) شمال شرق الهند في بيان أن عدد القتلى جراء الفيضانات وصل إلى 80 شخصا فيما تضرر ما يقارب 7ر2 مليون شخص في 17 محافظة ضربتها الامطار الغريزة رغم تراجع منسوب المياه في جميع المناطق المتضررة.

وضربت الامطار الغريزة الموسمية عددا من الولايات الاخرى شمال وشمال شرق الهند كما تعرضت ولاية (كيرالا) جنوبي الهند لاجتياح المياه في عدد من المقاطعات.

وأرسلت السلطات المركزية أفراد القوات الوطنية لمواجهة الكوارث والتعزيزات الامنية والقوات الجوية لتنفيذ عملية الانقاذ والاغاثة في الولايات المتضررة كما تم اجلاء المتضررين الى مناطق أكثر أمانا.