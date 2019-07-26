سجل 7 أهداف في 50 مباراة.. أهلي جدة يقترب من ضم البرازيلي ليما

اقترب نادي أهلي جدة السعودي من التعاقد مع البرازيلي لوكاس ليما لاعب فريق بالميراس بـ8 مليون يورو، على أن يكون لاعبًا في صفوف الفريق بدءًا من الموسم الجديد، خاصة وأن الأهلي يسعى لتدعيم صفوفه من أجل العودة لمنصات التتويج مرة أخرى.
البرازيلي ليما "29 عاماً" انتقل إلى صفوف بالميراس في يناير 2018 ولديه عقد مع النادي ممتد حتى ديسمبر 2022، وسجل 7 أهداف، بعدما خاض 50 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 آخرين.
ليما حقق بطولة وحيدة في مسيرته
وتوج ليما بالدوري البرازيلي مع فريق بالميراس بعد حصد فريقه 80 نقطة بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق فلامينجو، وسجل ليما مع فريقه في الدوري 5 أهداف.
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