تأجيل جلسات محاكمة أعضاء "البطاقة الحمراء" إلى الشهر المُقبل بنيروبي

أجلت محكمة محلية في دولة كينيا هذا الأسبوع ، جلسات محاكمة ثلاثة من أعضاء مجموعة “البطاقة الحمراء” الذين يواجهون تهم تنظيم احتجاجات غير قانونية في العاصمة نيروبي هذا الشهر.
واعتقلت السلطات الكينية في نيروبي يوم 9 يوليو الشهر الجاري ثلاثة من أعضاء مجموعة “البطاقة الحمراء”، على خلفية تنظيمهم إحتجاجاً أمام سفارة جنوب السودان بنيروبي ، لكن أطلق سراحهم بكفالة مالية.
وقال فول أوقيندي ، محامي الدفاع عن المتهمين الثلاثة ، إن محكمة “منطقة كبيرا” أجلت الجلسة للشهر المقبل ، بعد أن تخلف المتحري في القضية عن جلسة الإستماع لأقوال التحري ، مبيناً أن المحكمة حددت 19 أغسطس المُقبل للإستماع لأقوال المتحري ، وجلسة أخرى في 30 من نفس الشهر للدفاع.
وأبان المحامي أوقيندي ، أنه حسب القانون، موكليه لم يرتكبوا أي جريمة بتنظيم احتجاج غير قانوني ، موضحاً أن مجموعة “البطاقة الحمراء” قدموا خطاباً لشرطة منطقة “كليماني” يوم 6 يوليو ، من أجل تنظيم التظاهرة أمام السفارة يوم 9 يوليو.
من جانبه قال عضو المجموعة ، المتهم في القضية ، إن المحكمة وجهت لهم تهم تتعلق بتنظيم تظاهرة غير قانونية امام السفارة في نيروبي في منطقة “كليماني” ، نافياً هذه التهم الموجهة ضدهم.
ومثل المتهمون الثلاثة ، صباح يوم الثلاثاء، أمام محكمة “كبيرا” في نيروبي صباح يوم الثلاثاء.
وكانت حكومة جنوب السودان قد عبرت عن قلقها ، من أمن سفارتها في نيروبي ، على خلفية تظاهرة مجموعة “البطاقة الحمراء” أمام سفارة جوبا في نيروبي ، بعد أن دعت المجموعة الى احتجاجات عارمة باسقاط نظام الرئيس سلفاكير بجوبا.
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