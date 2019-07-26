إصابة أكثر من 50 شخص باعتداء العدو الإسرائيلي على مسيرة العودة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصيب 56 مواطناً فلسطينيا بجروح مختلفة عصر اليوم الجمعة، منها 38 بالرصاص الحي، بعد قمع قوات العدو الإسرائيلي للمسيرة العودة وكسر الحصار السلمية في جمعة “لاجئ لبنان”.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بإصابة 56 شخصاً، من بينهم 38 بالرصاص الحي، و22 طفلا و3 سيدات.

في السياق، أوضحت الوزارة أن العدو الإسرائيلي استهدف سيارة اسعاف تابعة للخدمات الطبية بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط شرق غزة.

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وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت أهالي القطاع إلى أوسع مشاركة والحشد الكبير في فعاليات الجمعة الـ67 من المسيرات تحت عنوان “جمعة لاجئي لبنان”.

وقالت: “نتلاحم مع أبناء شعبنا في لبنان لنُعلن بصوتٍ واحد رفضنا لمشاريع التصفية”، مؤكدةً أنّ تواجد الفلسطينيين في لبنان مؤقت والشعب الفلسطيني مُتمسك بحقه في العودة.

وحذّرت الهيئة من استمرار العدو إطلاق النار على المُتظاهرين شرقي القطاع، لافتةً إلى أنّ ذلك سيجر إلى جولة تصعيد جديدة، مُحملةً العدو الاسرائيلي تداعيات سياساته تجاه القطاع والفلسطينيين في الضفة المحتلة، وأنّ فصائل المقاومة لن تصمت طويلاً على هذه السياسات والاعتداءات.