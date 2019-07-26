قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحًا عندما قال إن إيران تشكل تهديدا حقيقيًا، وأن السعودية حليفة في التصدي للتهديد الإيراني.
وأضاف بومبيو، بحسب مقطع فيديو عرضته منصة مداد نيوز، نقلاً عن فوكس نيوز الأمريكية، أنهم سيفعلون ما بوسعهم من أجل المحافظة على شراكتهم مع السعودية.
وشدد وزير خارجية أمريكا على ضرورة التصدي لإرهاب إيران في المنطقة، كما أكد على دور السعودية في حفظ الأمن بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: سنفعل كل شيء لمواصلة شراكتنا مع السعودية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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