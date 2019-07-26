أعلنت فرق تابعة للهلال الأحمر الليبي، اليوم الجمعة، انتشال جثث 62 مهاجراً غرق مركبهم قبالة الساحل شرق العاصمة طرابلس.
وقال مسؤول فريق انتشال الجثث بالهلال الأحمر في الخمس، عبد المنعم ابو صبيع، إن "فرقنا قامت بانتشال 62 مهاجراً مساء أمس وحتى ظهر اليوم".
وكانت البحرية الليبية، أنقذت السبت الماضي، 53 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي في البحر المتوسط على بعد حوالي 40 ميلاً شمال صبراتة غربي ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. انتشال 62 جثة لمهاجرين غرق مركبهم قبالة سواحل ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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