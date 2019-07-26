السلطات الأذربيجانية تنقذ طاقم سفينة إيرانية من الغرق

أنقذت السلطات الأذربيجانية كل أفراد طاقم سفينة شحن إيرانية، وعددهم 9، قبل غرقها في بحر قزوين. وفقما قالت هيئة الملاحة البحرية في أذربيجان.

ولم يتضح بعد تفاصيل عما كانت تحمله السفينة شاباهانج.

وأوضحت الهيئة أن السفينة بعثت بنداء استغاثة ظهر الجمعة بعدما واجهت مشكلات قرب ميناء لينكوران في أذربيجان.

وأضافت أن طائرتي هليكوبتر وسفينة دورية حدودية أرسلت إلى موقع الحادث وأنقذت طاقم السفينة.

ولم تقدم الهيئة تفاصيل بشأن المشكلات التي واجهتها السفينة أو وجهتها.