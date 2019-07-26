ترامب: ملتزم بحماية مصالح بريطانيا ضد التهديدات الإيرانية

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب يرغب في مساعدة رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون، على حل قضية ناقلة النفط المحتجزة لدى إيران.
ووفق قناة ”الحرة“ الأمريكية، قال البيت الأبيض، في بيان: إن ”ترامب ملتزم بحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها ضد التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز“.
ِومنذ يوم الجمعة الماضي، تحتجز السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية ”ستينا إمبيرو“ في مياه الخليج، بزعم أن الناقلة ”لم تراع القوانين البحرية الدولية“.
وتصاعد التوتر، مؤخرًا، بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.
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