شاهد.. فيديو مسرب لإعترافات قائد الإنقلاب الفاشل في السودان

اعترف رئيس أركان القوات المشتركة السودانية السابق، الفريق أول هاشم عبدالمطلب، بتدبيره المحاولة الانقلابية الأخيرة التي أفشلها المجلس العسكري الانتقالي خلال الأيام الماضية.

وأقرّ عبدالمطلب، في مقطع فيديو تداولته مواقع إخبارية سودانية على نطاق واسع، بانتمائه للحركة الإسلامية التي كان ينتمي إليها الرئيس المعزول عمر البشير، منذ أن كان برتبة ملازم في الجيش السوداني.

وأعترف عبدالمطلب في التحقيقات بتبعيته لتنظيم الإخوان، على الرغم من محاولته تبرأتها من جرائم القتل في البلاد .