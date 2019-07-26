- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
أكد الرئيس التونسي السابق؛ “منصف المرزوقي”، أنه سيحضر جنازة نظيره الراحل؛ “الباجي قائد السبسي”، مشددا على أن الخلافات بينهما قد انتهت برحيل الأخير.
وفي تصريح إذاعي، الجمعة، قال “المرزوقي”: “اختلفت على الدوام مع الرئيس الباجي. كان من المدرسة البورقيبية وأنا من المدرسة اليوسفية. وقام بحملات ضدي حين كنت رئيسا، وأنا أيضا قمت بحملات ضده حين كان رئيسا”.
واستدرك “لكنها كانت خلافات بين أفراد العائلة الواحدة. واليوم مات وهو كبير العائلة. ولم يعد هناك داع للحديث عن الخلاف”.
وتابع “تقاليدنا العربية والإسلامية تربينا على ثقافة اذكروا موتاكم بخير، ومن الطبيعي أن أحضر جنازته، وهذا واجب وشرف لي، وسأحمل نعشه على كتفي”.
كانت هذه تفاصيل خبر المرزوقي: سأحضر جنازة نظيري الراحل”السبسي”وقد انتهاء الخلافات بيننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.