المرزوقي: سأحضر جنازة نظيري الراحل”السبسي”وقد انتهاء الخلافات بيننا

الخليج 365:

أكد الرئيس التونسي السابق؛ “منصف المرزوقي”، أنه سيحضر جنازة نظيره الراحل؛ “الباجي قائد السبسي”، مشددا على أن الخلافات بينهما قد انتهت برحيل الأخير.

وفي تصريح إذاعي، الجمعة، قال “المرزوقي”: “اختلفت على الدوام مع الرئيس الباجي. كان من المدرسة البورقيبية وأنا من المدرسة اليوسفية. وقام بحملات ضدي حين كنت رئيسا، وأنا أيضا قمت بحملات ضده حين كان رئيسا”.

واستدرك “لكنها كانت خلافات بين أفراد العائلة الواحدة. واليوم مات وهو كبير العائلة. ولم يعد هناك داع للحديث عن الخلاف”.

وتابع “تقاليدنا العربية والإسلامية تربينا على ثقافة اذكروا موتاكم بخير، ومن الطبيعي أن أحضر جنازته، وهذا واجب وشرف لي، وسأحمل نعشه على كتفي”.