الرئيس الفرنسي يتوجة إلى تونس للمشاركة في جنازة السبسي

الخليج 365:

يتوجه الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” إلى تونس، خلال ساعات، للمشاركة في تشييع جنازة الرئيس التونسي “الباجي قايد السبسي”، والذي توفي، الخميس الماضي.

وذكرت صحيفة “لوفيغارو”، نقلا عن الإليزيه، أن “ماكرون” قرر قطع إجازته والتوجه، السبت، إلى تونس للمشاركة في جنازة “السبسي”.

ووجه “ماكرون” تعازيه لعائلة “السبسي”، مساء الخميس، معلنا عن تضامن الشعب الفرنسي مع الشعب التونسي “الصديق”.

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ووصف “ماكرون”، “السبسي” بـ”القائد الشجاع الذي ترأس البلاد في مرحلة أساسية من تاريخه وقاوم الظلامية لبناء المستقبل والديمقراطية والازدهار”.

وتنظم جنازة الرئيس التونسي الراحل، السبت 27 يوليو/تموز.

يذكر أن الأمم المتحدة قررت، الجمعة، تنكيس الأعلام في كافة المؤسسات التابعة لها في نيويورك، اليوم الجمعة، حدادا على وفاة “السبسي”.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت، في بيان، أن “قايد السبسي” توفي في الساعة العاشرة و25 دقيقة بالتوقيت المحلي، الخميس، في المستشفى العسكري.