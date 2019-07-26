بوب يطالب بتهيئة بيئة التعليم العالي

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طالب الخبير الاقتصادي المعروف بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين المجلس العسكري بتهيئة بيئة التعليم العالي.

وأكد في تصريح بحسب سونا أهمية الخطوة في الحد من هجرة العقول والخبرات السودانية إلى الخارج والتي انعكست سلبا على مسيرة التنمية بالبلاد، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي قد قطعت شوطا بعيدا في هذا المشروع والذي من أهم محاوره دعم الأستاذ الجامعي بصورة تمكنه من أداء دوره ورسالته تجاه طلابه ومجتمعه فضلا عن سعيها لإيجاد حلول لبعض المشاكل المرتبطة بالبيئة الجامعية، معربا عن أمله أن لا يقتصر هذا المشروع على زيادة الأجور وتحسين المستوى الاقتصادي للأستاذ الجامعي فقط بل يمتد ليشمل العديد من الضمانات والامتيازات التي يتمتع بها الأستاذ الجامعي خارج حدود الوطن مثل السكن المريح ووسائل النقل وتعليم الأبناء علاوة على توفير الأجهزة الحديثة ودعم المعامل وخلق الوظائف الفنية الداعمة من الكوادر المساعدة حتى تتمكن كافة الجامعات السودانية من أداء رسالتها ودورها المحوري في قيادة المجتمع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)