اقتصادي يدعو المركزي لدعم البنوك والمصارف

التاريخ: 26-يوليو-2019 فى : اقتصاد 1 مشاهدة دعا الخبير الاقتصادي المعروف د. هيثم محمد فتحي إلى أهمية دعم بنك السودان المركزي للمصارف السودانية لمقابلة متطلبات المرحلة القادمة. Advertisements وقال هيثم في تصريح بحسب سونا إن المرحلة القادمة تتطلب تبني المركزي سياسة اقتصادية توسعية مرنة تلبي احتياجات المستثمرين لاستقطاب مزيد من النقد الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاقتصادية في البلاد وذلك بسن قوانين جاذبة للاستثمار مع تشجيع الانفتاح على الاقتصاديات الأخرى، مطالبا القائمين على أمر الإدارة الاقتصادية في البلاد بتوجيه النشاط الاستثماري خلال المرحلة القادمة وفقا لأولويات الدولة مع وقف الحرب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وفقا لرؤية توازن بين الإنتاج والاستهلاك في الاقتصاد الكلي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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