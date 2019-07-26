جامعة الخرطوم تدشن مشروع تأهيل وتطوير الجامعة

أعلنت ادارة جامعة الخرطوم عن تدشين مشروع تأهيل وتطوير الجامعة عبر لقاء نوعي يعقد مساء الاثنين القادم بالقاعة الكبرى للاجتماعات بوزارة التعليم العالي.

وأفاد الدكتور يوسف أحمد يوسف رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع التابعة لمجلس الجامعة في تصريحات صحفية عن تنظيم لقاء نوعي لتدشين “المشروع القومي لإعادة تأهيل وتطوير جامعة الخرطوم”،، بالتعاون مع لجنة نداء الجامعة، إدارة شؤون الخريجين، واتحاد خريجي الجامعة.

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وقال رئيس اللجنة بحسب سونا إنّ اللقاء سيشارك فيه رجال أعمال، ومجموعة من المؤسسات الوطنية والشركات والنقابات المهنية التي أكدت جاهزيتها لدعم المشروع الساعي لإصلاح الجامعة وتطويرها بعد عمليات النهب والتخريب التي طالت أكثر من 19 وحدة من مؤسساتها، وبلوغ جملة الخسائر المادية 135 مليون دولار بحسب تقديرات لجنة حصر الأضرار، وناشد كافة الأفراد والجهات بدعم المشروع.

وأشارت اللجنة إلى فتح حساب بالمصارف الوطنية لتلقي المساهمات، وذكرت أنّ أبرز الجهات المانحة هي اتحاد المصارف السوداني، شركات الاتصالات، جهاز تنظيم الاتصالات، بجانب اتحادي العمال وأصحاب العمل، خريجي الجامعة، اتحاد المقاولين، وجميع الحادبين على رفعة الجامعة وتطويرها.

وقال وكيل الجامعة الدكتور محمود علي أحمد في اجتماع اللجنة الأخير إنّ الجامعة تعوّل كثيراً على الخريجين ومنظمات المجتمع المدني في الدعم العيني وتوفير الأجهزة والمعدات التي تعرضت للسرقة والتخريب، وأكد أن الجامعة لابد أن تعود لوضع أفضل مما كانت عليه في السابق

الخرطوم (أخبار الخليج 365)