رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو لاستئناف مفاوضات سد النهضة

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، استئناف مسار المفاوضات الثلاثية التي تجمع السودان وإثيوبيا ومصر، لتنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بينهم والخاص بسد النهضة، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث.

واستقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، يوم الخميس، بمكتبه بقصر المنتزه بالإسكندرية، وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو اندارجاشيو، ودعا السيسي خلال اللقاء، للإسراع بالتوصل إلى إجراءات عملية لبلورة اتفاق سد النهضة في إطار إعلان المبادئ وشدد على أهمية وحيوية موارد مصر المائية.

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وبحسب الشروق أكد اندارجاشيو اهتمام وعزم رئيس وزراء بلاده، آبي أحمد، استئناف مسار المفاوضات الثلاثية التي تجمع كلاً من السودان وإثيوبيا ومصر، لتنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بينهم والخاص بسد النهضة، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث.

وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر، والتطلع لتعزيز الاستثمارات المصرية في إثيوبيا وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت بينهما، وفقاً لبيان رئاسة الجمهورية المصرية.

وشدد، على أهمية استمرار التنسيق الثنائي الوثيق لتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية والمنطقة، بما في ذلك دعم ومعاونة الشعب السوداني الشقيق لتجاوز التحديات الراهنة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)