اعتقال المُفكر الإسلامي سيد الخطيب

اعتقلت السلطات المختصة المفكر الإسلامي المعروف سيد الخطيب، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، والقيادي في المؤتمر الوطني، ضمن حملة اعتقالات طالت عدداً من رموز النظام السابق وضباط رفيعي المستوى.

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وبحسب موقع النيلين قال المجلس العسكري في وقتٍ سابق، إنه تم الكشف عن محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان الفريق أول هاشم عبد المطلب، وعدد من ضباط الجيش وجهاز الأمن والمخابرات، إلى جانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً).

ولم يُعرف ما إذا كانت للخطيب علاقة بالحملة الإنقلابية أم لا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)