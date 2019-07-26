بالصور : القبض على تشكيل عصابي مسلح ينتحل صفة رجال الشرطة بالخرطوم

التاريخ: 26-يوليو-2019 فى : حوادث 1 مشاهدة تمكنت مباحث قسم شرطة الصحافة من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مسلح مكون من (3) متهمين يقوم بإنتحال صفة رجال الشرطة وينهبون أموال الأجانب ومقتنياتهم بواسطة ركشة.. Advertisements وبحسب موقع النيلين تشير متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم الى ورود معلومات عن نشاط التشكيل العصابي بدائرة إختصاص الصحافة مما دفع النقيب شرطة قسمة محمد عثمان رئيس قسم شرطة الصحافة إلى تكوين تيم من مباحث القسم تحت قيادة الملازم شرطة دفع الله سعيد احمد لجمع المعلومات والإتصال بالمصادر وتنشيطها بمتابعة وإشراف اللواء شرطة عمر ميرغني الفضل وتمكن التيم من رصدهم ومتابعتهم وتم تحديد لحظة الصفر لتسفر الجهود عن القبض على المتهمين الثلاثة أثناء تنفيذهم لعملية نهب أجانب وبعد مقاومة شرسة إنتهت بتمكن التيم من القبض عليهم وكان احدهم بزي الشرطة كاملا وبحوزته بندقية كلاشنكوف بها طلقتين ناريتين وبالتحري معهم أقروا بجريمتهم وإعترفوا بإرتكاب عدد من الجرائم المماثلة فى مناطق الصحافة والديم والجريف واركويت تم فتح بلاغات تحت المواد تحت (21/176/93) من القانون الجنائي و(26) من قانون الاسلحة بقسم شرطة الصحافة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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