الأهلي المصري يواجه أطلع بره باستاد المريخ

التاريخ: 26-يوليو-2019 فى : رياضة 3 مشاهدة وافق اتحاد كرة القدم السوداني على استضافة مباراة أطلع بره الجنوب سوداني ونظيره الأهلي المصري في ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا. Advertisements وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) تقرّر أنّ تلعب المباراة باستاد المريخ في التاسع من الشهر المقبل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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