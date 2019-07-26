الاصلاح الآن تعلن اعتقال أسامة توفيق

التاريخ: 26-يوليو-2019
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اعلنت حركة الاصلاح الآن، اعتقال القيادي بالحركة د. اسامة توفيق، وادانت اعتقاله وطالبت بإطلاق سراحه.
وقالت الحركة في بيان:، (قامت بعض الجهات الرسمية صباح أمس باعتقال القيادي بحركة الاصلاح الآن د. اسامة علي توفيق واقتادته الى جهة غير معلومة).
وأضافت بحسب الجريدة (لقد ظل د. اسامة توفيق نشطاً في الاتصالات السياسية بكل الجهات باذلاً في ذلك كل خبرته السياسية وعلاقاته الاجتماعية من أجل توحيد الصف الوطني وتجاوز أزمات البلاد)، واعتبرت اعتقاله مخالفاً للدستور والقانون، وسيؤدي إلى حرمان الساحة السياسية.
ودعا البيان، السلطات لتوجيه جهودها نحو إقرار السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي بدلاً من اضاعتها في ملاحقة السياسيين واعتقالهم وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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