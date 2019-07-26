الرئيس الفرنسي يعلن حضوره جنازة الباجي قايد السبسي

أعلنت السفارة الفرنسية في تونس حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.
وأكدت السفارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حضور إيمانويل ماكرون لموكب جنازة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، المقرر له غدا الموافق 27 يوليو.
ومن المقرر إقامة مراسم جنازة وطنية للرئيس الراحل يوم السبت 27 يوليو 2019 انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا بقصر قرطاج بحضور عدد من قادة دول شقيقة وصديقة وممثلي منظمات دولية وإقليمية إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية.
ونقل في صباح اليوم جثمان السبسي من المستشفى العسكري بتونس إلى مقرّ إقامته بقصر قرطاج.
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