"المشتركة" تتصدى لهجوم شنته الحوثية على مواقعها في الجبلية جنوب الحديدة باليمن

تصدت القوات المشتركة لهجوم واسع شنته مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً نهار اليوم الجمعة على مواقعها في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة غربي اليمن ، في تصعيد جديد للمليشيات ضمن سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية ومساعيها في الإنقلاب على إتفاق السويد المتهاوي.

وقال مصدر عسكري ميداني إن المليشيات الحوثية دفعت خلال الساعات الماضية بالمئات من مسلحيها مدجيين بالإسلحة صوب منطقة الجبلية ، وشنت هجوماً واسعاً على مواقع القوات المشتركة شرق الجبلية واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأضاف المصدر أن جنود القوات المشتركة تمكنوا من التصدي لهجوم المليشيات الذي استمر لساعتين وكبدوها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ، فيما لاذ البقية بالفرار صوب مناطق تمركزهم في أطراف البلدة.

وأردف المصدر بأن تحركات المليشيات الحوثية تم رصدها من قبل جنود القوات المشتركة ، وتم التعامل مع المجاميع التي هاجمت المواقع وانتهت بمصرع وجرح عشرات العناصر الحوثية.