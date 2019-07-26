عشرة جنود إثيوبيين قتلوا في هجوم بالصومال

زعمت جماعة الشباب الصومالية المسلحة أنها قتلت عشرة جنود إثيوبيين في إطار مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في انفجار قنبلة تلاه هجوم كمين. وتقول الجماعة إن مقاتليها نفذوا كمينًا على مركبة عسكرية تقل قوات إثيوبية أثناء توجههم إلى بلدة لوق في منطقة جيدو الصومالية. وتقول الجماعة المتمردة إن عشرة جنود قتلوا في الانفجار تلاه الهجوم المفاجئ. Advertisements لكن مصادر موثوقة أشارت إلى أن أربعة جنود أصيبوا في الهجوم. ولم يصدر تعليق فوري من بعثة الاتحاد الأفريقي أو الجيش الإثيوبي بشأن هذه المزاعم. حركة الشباب ، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة ، وتريد الإطاحة بالحكومة الصومالية الضعيفة المدعومة من الغرب.

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