اختتام فعاليات التمرين السعودي الأمريكي “القائد المتحمس 2019”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اختُتمت فعاليات التمرين العسكري السعودي – الأمريكي “القائد المتحمس 2019″، الخميس، بحضور قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن “فهد بن عبدالله المطير”، وقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الفريق “تيري فيريل”.

وجرت فعاليات التمرين الختامية بمركز التمارين الرئيسي بمدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية، واستمر لمدة أسبوعين.

ويهدف التمرين، بحسب “المطير”، إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية.

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ويعد التمرين امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات في الدول الشقيقة والصديقة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ومن ناحية أخرى، أعرب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي عن سعادته بالمشاركة في التمرين، قائلاً: “اتيحت لنا الفرصة للمشاركة في هذا التمرين الرائع الذي يجسد مدى الصداقة التي امتدت لسنوات عديدة، وهذه الصداقة سوف تستمر وتكون أقوى”، شاكراً جميع من شاركوا في التمرين.

من جهته، أوضح مدير التمرين اللواء الركن “محمد بن محسن السناني”، أن التمرين اتسم بالجدية والتكامل في القيادة والسيطرة وتطبيق العمليات كافة وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة، ما أعطى الثقة الكاملة للقوات المشاركة فيه لتنفيذ أي مهام تُسند إليها.