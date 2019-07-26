"بريتيش ايرويز" تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

تستأنف بريتيش ايرويز، اليوم الجمعة، رحلاتها إلى القاهرة التي علقت السبت الماضي لأسباب أمنية كما علم الخميس من الشركة.

وأعلنت شركة الطيران في بيان بعد درس معمق للتدابير الأمنية، إننا مسرورون لاستئناف خدماتنا من وإلى القاهرة اعتباراً من الجمعة 26 يوليو.

وأضافت الشركة: «نولي أولوية لسلامة وأمن ركابنا وطواقمنا، ولن نسمح أبداً لرحلة بالإقلاع لو لم نكن متأكدين من سلامتها».

وكانت بريتيش ايرويز أعلنت السبت الماضي تعليق رحلاتها إلى القاهرة أسبوعاً لأسباب أمنية. وأوضحت الشركة أنها ستستفيد من هذا التعليق لإجراء «تقييم أكثر عمقاً» لترتيباتها الأمنية.

وزار 415 ألف بريطاني مصر العام 2018 وفق الخارجية البريطانية.