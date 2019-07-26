رقصة ترامب في إعلان "الدجاج" تثير الجدل في تويتر (فيديو)

انتشر على موقع ”تويتر“، فيديو قديم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يرقص بطريقة محرجة.

وظهر ترامب يرتدي بدلة صفراء ومحاطًا بالدجاجات الراقصة، في الفيديو الذي كان جزءًا من عرض خلال برنامج ”ساترداي نايت لايف“ في عام 2004.

وجاء تصوير الفيديو آنذاك، إثر إعلان ترامب لمطعم بجناح بافالو الخيالي ”دونالد ترامب هاوس أوف وينجز“، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ الأمريكية.

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ويقول ترامب خلال الفيديو: ”هلا أنا أقول إنني خبير في أجنحة الدجاج؟، لكنني أخبركم بهذا، الجناح يعتبر الجزء الأفضل من الدجاج، أفضل من الرأس، أفضل من الجذع، أفضل من الظهر“.

وأضاف أن الأجنحة تأتي في 5 نكهات مختلفة، مشيرًا إلى أن ”هاوس أوف وينجس“ هو أفضل مطعم في نيو جيرسي.

وخلال الأيام الأخيرة، تمت مشاهدة الفيديو أكثر من مليوني مرة على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، وخصوصًا أن كثيرين من النشطاء أشاروا إلى أنهم يشاهدون الفيديو لأول مرة.