إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات شرق غزة

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع، شرق قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، عن مصادر طبية ومحلية، إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر التربية، الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرات شرق قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة 4 منهم بالرصاص، و7 آخرين بحالات اختناق.
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