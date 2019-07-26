شركة عريقة تطرح أرخص وأقوى هاتف ذكي في العالم

طرحت شركة "موتورولا" العريقة واحدا من أرخص وأقوى الهواتف الذكية في العالم، وهو هاتف "موتورولا إي 6".
أشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص إلى أن هاتف "موتورولا إي 6" (E6) سيكون بسعر 150 دولارا أمريكيا.
وأوضحت أن هاتف "موتورولا" الجديد سيكون مزود بشاشة 5.5 بوصة وشاشة فائقة الدقة بمعدل 1440×720 بيكسل.
كما تم تزويد هاتف "موتورولا" أيضا بمعالج قوي من نوع "سنابدراغون 435" ثماني النواة، والمدعومة بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 2 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 16 غيغابايت، مع إمكانية تحمله كروت ميموري بسعة 256 غيغابايت.
كما تم تزويد الهاتف الأرخص والأقوى ببطارية يمكنها تحمل العمل ليوم كامل بطاقته القصوى بقدرة 4000 ميللي أمبير في الساعة.
كما تم تزويد الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل، ولكن مدعومة بمستشعرات ذكية يمكنها التقاط صور فائقة الدقة مع أسوأ أنواع الإضاءة.
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