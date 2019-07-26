رسميا.. آبل تستحوذ على قطاع إنتل لمودمات الهواتف الذكية

أعلنت شركة آبل بشكل رسمي عن استحواذها على قطاع إنتل لمودمات الهواتف الذكية، وبلغت الصفقة البالغ 1 مليار دولار.

حيث قالت الشركة في نص إعلانها عن الصفقة في مدونتها الرسمية؛ بإنها قامت بالاستحواذ على غالبية قسم مودمات الهواتف التابع لإنتل مع طاقم موظفيه البالغ عددهم 2200 موظف سينضموا لصفوف الشركة.

وتتوقع آبل إنهاء الاجراءات الروتينة لعملية الاستحواذ وإغلاق الصفقة في الفترة التي توافق ربعها المالي الرابع للعام الجاري والتي تنتهي في سبتمبر القادم.

وبموجب الاستحوذا ستحظى آبل ببراءات الاختراع التي سجلتها إنتل تحت مظلة قسم المودمات والتي يبلغ عددها 17000، في الوقت الذي ستبقى فيه إنتل قادرة على تطوير مودمات الأجهزة الأخرى والتي لا تشمل بطبيعة الحال تلك الخاصة بالهواتف الذكية.

Advertisements

أي أن اختصاصها سيقتصر على مودمات الحواسيب بجميع أشكالها بالإضافة للأجهزة التي تقع تحت سقف منتجات إنترنت الأشياء.

وعلق المدير التنفيذي لشركة إنتل على الصفقة بقوله أنها ستمنحهم فرصة للتركيز على تطوير تقنيات شبكات الجيل الخامس، مع احتفاظهم بالملكية الفكرية وتقنيات المودمات التي حققتها الشركة.

مضيفاً إلى أنهم يقدرون شركة آبل وواثقين بكونها ستكشل حاضنة لفريقها الموهوب، مما سيدفع في تقدم هذا المجال للأمام، مع تنويهه إلى تركيز الشركة على تقنيات شبكات الجيل الخامس لتوفير الدعم لعملائهم العالمين من مشغلي الشبكات ومصنعو معدات الاتصالات ومزودي الحدمات السحابية.

فيما علقت آبل من جانبها بالإشادة بالعلاقة القوية التي جمعت بين الشركتين على مدار السنوات الماضية، وخصوصاً فريق قطاع المودم وشغفه بالعمل معها لتقديم أفضل التقنيات لجمهور عملائها، وكونها باتمام عملية الاستحواذ قد امتلكت فريق مميز من مهندسي ومصميي الرقاقات سيدفع بتطورها في مجال التقنيات الخلوية.