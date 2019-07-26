أوليفيا وايلد تبدأ تصوير فيلمها الجديد بأطلنطا

بدأت النجمة أوليفيا وايلد بتصوير فيلمها الجديد The Ballad of Richard Jewell بالحديقة الأولمبية بمدينة أطلنطا الأمريكية.
ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من كواليس تصوير الفيلم، ظهرت بها أوليفيا أثناء مراجعتها لحوارها من النص السينمائي، وكان برفقته النجم جون هام الذي يشاركها في بطولة الفيلم.
وتجسد أوليفيا شخصية باسم Kathy Scruggs، وتدور أحداث الفيلم حول أحداث التفجير الإرهابي الذي حدث بالألعاب الأولمبية بأطلنطا عام 1996.
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