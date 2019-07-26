شيفروليه: "كورفيت ستنجراي" الجديدة لن تحصل على ناقل حركة يدوي

بعد أن أعلنت شيفرولية عن الجيل الجديد من كورفيت بمحرك وسطي بفئة ستنجراي الأساسية فقد خرج كبير مهندسي مشروع السيارة ليؤكد أن كورفيت ستنجراي لن تحصل على ناقل حركة يدوي.

وقال كبير مهندسي مشروع كورفيت C8 المهندس Tadge Juechter في مقابلة صحفية له عندما سؤل ما إذا كان ناقل الحركة اليدوي سيأتي إلى السيارة “”لا. ليس لدينا ما نضيفه سوى التأكيد على أن ناقل الحركة ثنائي الكلتش ذو السرعات الثمانية هو ناقل الحركة الوحيد المعروض على شيفرولية كورفيت ستينجراي”.

رغم أن الخبر ليس مفاجئاً ولكنه قد يكون مخيب لآمال البعض. وعلى كل حال فإن إقبال العملاء على ناقل الحركة اليدوي أصبح منخفض بشكل واضح، يقول Juechter “إنها تأتي في 15% فقط من كورفيت Z06”. وعلى الرغم من بعض الشركات مثل بورش أعادة طرح ناقل الحركة اليدوي في سياراتها الفائقة فقد أنكر Juechter أن تقدم شيفرولية على نفس الخطوة.

عنددالتفكير في ما إذا كانت شيفرولية قد تطرح ناقل حركة يدوي في فئات مستقبلية من كورفيت فإننا نشاهد بوضوح أن موقع ناقل الحركة الأوتوماتيكي في كورفيت C8 مصمم بدقة على بعد بضعة سنتيمترات فقط من شاشة النظام المعلوماتي، ولن نتوقع أن تعيد شيفرولية تصميم الكونسول لاستيعاب عصا ناقل الحركة اليدوي.